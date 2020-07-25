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    Жизнь

    Промоутер озвучил гонорар Пугачевой за один корпоратив

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    Певица Алла Пугачева - Промоутер озвучил гонорар Пугачевой за один корпоратив
    Певица Алла Пугачева

    Российские журналисты узнали, что певица продолжает выступать на закрытых вечеринках, несмотря на окончание карьеры

    Генеральный директор компании «ру-концерт» озвучил максимальный заработок Аллы Пугачевой за выступление на корпоративе. В апреле 2019 года Примадонна дала прощальный концерт в честь своего 70-летия, с тех пор на сцене Алла больше не появлялась. Однако, на днях появились новости, что Пугачева якобы продолжает выступать на закрытых вечеринках и, более того, до сих пор является самой высокооплачиваемой артисткой, несмотря на существование востребованных сегодня Ольги Бузовой, Алишера Моргенштерна и других.

    В разговоре с журналистами промоутер Евгений Морозов сей факт опроверг, но подметил, что у Пугачевой есть, как минимум, пять верных именитых почитателей, которые при лучшем раскладе готовы были бы заказать выступления Аллы вживую. Сейчас же многие столкнулись с настоящим финансовым кризисом из-за пандемии, поэтому сделать этого не могут. В лучшие времена за свое выступление на корпоративе Пугачева получала по 300-350 тысяч евро. Рекордом же считается оплата в 400 тысяч евро.

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