Девушка стала шеф-поваром, несмотря на то что в 11 лет ей отрубили руки (фото)

Марисель удалось не только справиться с кошмарами, но и добиться успеха несмотря ни на что

Не каждый может похвастаться тем, что к тридцати годам смог стать уважаемым профессионалом в своем деле, которого знают по всему миру. Но эта филиппинская девушка смогла даже больше, ведь ей пришлось пережить трагедию в детстве, а затем — и ее последствия. В 2000 году, когда Марисель было 11 лет, она отправилась с дядей набрать воды, и тогда им повстречалась группа мужчин с ножами, пишет World of Buzz.

Они приказали дяде и девочке лечь на землю, а затем нанесли ему удар ножом, отрубив голову. Марисель закричала и попыталась сбежать, но ее поймали. Она умоляла не трогать ее, но незнакомцы не послушали и полоснули ножом по шее. Бедняжка потеряла сознание, а когда очнулась и поняла, что жива, то продолжала лежать, притворяясь мертвой. Когда мужчины ушли, оставив ее, она бросилась бежать домой к маме.

По пути она не раз падала без чувств, и тогда заметила, что кисти ее рук странно болтаются. С тех пор девочке пришлось приучаться жить без рук. Марисель мучили кошмары, но ей удалось справиться с ними. Она изучала ресторанно-гостиничный бизнес, а также окончила кулинарные курсы. Теперь девушка работает во всемирно известных гостиницах Манилы, а ее историю знают все, считая настоящей героиней.

В свободное время Марисель печет торты и кексы на продажу, чтобы обеспечить мужа и маленького сына. Она ведет кондитерский бизнес вместе с супругом Бертином, который также работает в этой сфере и печет различные вкусности.

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