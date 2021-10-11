Диетолог назвала рыбу, которая помогает дольше прожить

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, рыбу следует есть не реже двух раз в неделю

Американский диетолог Майа Феллер назвала виды рыб, которые помогают прожить дольше. Об этом сообщает издание Well and Good.

По мнению эксперта, к этой категории относятся лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь. Все они являются основой диеты в тех регионах мира, где особенно много долгожителей. Пользу употребления этих видов рыб подтверждают и исследования. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, их следует есть не реже двух раз в неделю.

Одна из главных причин этого, по мнению Феллер, заключается в том, что лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, они являются отличным источником постного белка, витамина D и селена, уменьшающего риск сердечно-сосудистых заболеваний, старческой деменции и окислительного стресса. При этом в них редко накапливается ртуть, что выгодно отличает их от многих других рыб.

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.