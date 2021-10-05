Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после

Артист поделился рецептом успеха

Фронтмен популярной украинской группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил аж 30 килограмм и продолжает худеть.

Об этом рассказали журналисты Новини.LIVE, сняв кардиотренировки певца. Известно, что на пике своей карьеры Бронюк весил около 120 килограмм, что не позволяло ему проводить двухчасовые концерты без проблем с дыханием.

Почувствовав, что избыточные килограммы мешают, Виктор исключил из рациона алкоголь и стал соблюдать авторскую диету ПМЖ (попробуй меньше жрать). Солист признается, что ему гораздо легче правильно питаться в туре, где нет домашних вкусностей.

Так, как от спорта фронтмен группы «Тик» считает себя далеким, он добавил в свою жизнь легкую физкультуру, которая преимущественно включает в себя скандинавскую ходьбу. Она манит многих спортсменов своей доступностью и легкостью.

Дома, в родной Виннице, Виктор регулярно посещает тренажерный зал со своей женой. Однако, и в командировках звезда не забывает о зарядке перед выступлением.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.