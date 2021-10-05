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    Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после

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    Фронтмен популярной украинской группы &laquo;Тик&raquo; Виктор Бронюк - Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после
    Фронтмен популярной украинской группы «Тик» Виктор Бронюк
    instagram.com/viktorbronyuk_official/

    Артист поделился рецептом успеха

    Фронтмен популярной украинской группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил аж 30 килограмм и продолжает худеть.

    Об этом рассказали журналисты Новини.LIVE, сняв кардиотренировки певца. Известно, что на пике своей карьеры Бронюк весил около 120 килограмм, что не позволяло ему проводить двухчасовые концерты без проблем с дыханием.

    Почувствовав, что избыточные килограммы мешают, Виктор исключил из рациона алкоголь и стал соблюдать авторскую диету ПМЖ (попробуй меньше жрать). Солист признается, что ему гораздо легче правильно питаться в туре, где нет домашних вкусностей.

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    Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после
    Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после
    Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после
    instagram.com/viktorbronyuk_official/

    Так, как от спорта фронтмен группы «Тик» считает себя далеким, он добавил в свою жизнь легкую физкультуру, которая преимущественно включает в себя скандинавскую ходьбу. Она манит многих спортсменов своей доступностью и легкостью.

    Дома, в родной Виннице, Виктор регулярно посещает тренажерный зал со своей женой. Однако, и в командировках звезда не забывает о зарядке перед выступлением.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Теги: знаменитости здоровое питание шоу-бизнес
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    Фронтмен группы «Тик» Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов. Фото до и после