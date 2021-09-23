Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность

Звезда сделала откровенное признание

Одна из супермоделей 90-х, которая работала вместе с Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, рассказала, почему ушла в тень, пока ее знаменитые сверстницы переживают второй взлет в карьере. 56-летняя манекенщица опубликовала пост в Инстаграме, в котором поведала о неудачном опыте с аппаратной косметологией:

«Сегодня я делаю большой шаг к исправлению ошибки, от которой я страдала и о которой молчала более пяти лет. Отвечаю моим подписчикам, которые спрашивали, почему я не работаю, пока карьера моих коллег-сверстников процветает. Причина в том, что я была обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположным», - рассказала бывшая модель.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.