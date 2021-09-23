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    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность

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    Супермодель Линда Евангелиста - Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Супермодель Линда Евангелиста
    instagram.com/lindaevafanp/

    Звезда сделала откровенное признание

    Одна из супермоделей 90-х, которая работала вместе с Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, рассказала, почему ушла в тень, пока ее знаменитые сверстницы переживают второй взлет в карьере. 56-летняя манекенщица опубликовала пост в Инстаграме, в котором поведала о неудачном опыте с аппаратной косметологией:

    «Сегодня я делаю большой шаг к исправлению ошибки, от которой я страдала и о которой молчала более пяти лет. Отвечаю моим подписчикам, которые спрашивали, почему я не работаю, пока карьера моих коллег-сверстников процветает. Причина в том, что я была обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположным», - рассказала бывшая модель.

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    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность
    instagram.com/lindaevafanp/

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости модель шоу-бизнес
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    Cупермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала, как косметическая процедура изуродовала ее внешность