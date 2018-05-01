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    Зажигательные танцы в прозрачном боди: Дженнифер Лопес выпустила новый видеоклип

    На днях состоялось грандиозное выступление Дженнифер Лопес на церемонии Billboard Latin Music Awards в Лас-Вегасе
    Во время шоу певица представила новую песню на испанском языке El Anillo. А буквально вчера, в сети появился видеоклип на зажигательную композицию. В новом видеоклипе Дженнифер предстала в роли царицы древнего государства, которая поет о любви к своему избраннику и ждет от него предложения руки и сердца.  «Песни, которые я сейчас
    • Сьогодні, 12:29
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    Кадр из нового видеоклипа Дженнифер Лопес
    Кадр из нового видеоклипа Дженнифер Лопес

    На днях состоялось грандиозное выступление Дженнифер Лопес на церемонии Billboard Latin Music Awards в Лас-Вегасе

    Во время шоу певица представила новую песню на испанском языке El Anillo. А буквально вчера, в сети появился видеоклип на зажигательную композицию.

    В новом видеоклипе Дженнифер предстала в роли царицы древнего государства, которая поет о любви к своему избраннику и ждет от него предложения руки и сердца. 

    «Песни, которые я сейчас выпускаю, и то, что сейчас происходит в мире с женщинами - это все придает им силу. Это прекрасное время. Женщины сейчас могут говорить о том, что для них допустимо, а что - неприемлемо. Они говорят: «Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением, я хочу занимать определенное место в твоей жизни, и я хочу, чтобы мне платили на равных». Поэтому в двух своих новых песнях я спрашиваю: «Где мое кольцо?» и «Где мои деньги?»,- цитирует артистку журнал Hello!.

    Поклонники певицы были очарованы танцами Лопес в соблазнительных нарядах и оставили тысячи восхищенных комментариев на странице певицы в Intsgram.

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