Зажигательные танцы в прозрачном боди: Дженнифер Лопес выпустила новый видеоклип

На днях состоялось грандиозное выступление Дженнифер Лопес на церемонии Billboard Latin Music Awards в Лас-Вегасе

Во время шоу певица представила новую песню на испанском языке El Anillo. А буквально вчера, в сети появился видеоклип на зажигательную композицию. В новом видеоклипе Дженнифер предстала в роли царицы древнего государства, которая поет о любви к своему избраннику и ждет от него предложения руки и сердца. «Песни, которые я сейчас



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Кадр из нового видеоклипа Дженнифер Лопес

На днях состоялось грандиозное выступление Дженнифер Лопес на церемонии Billboard Latin Music Awards в Лас-Вегасе

Во время шоу певица представила новую песню на испанском языке El Anillo. А буквально вчера, в сети появился видеоклип на зажигательную композицию.

В новом видеоклипе Дженнифер предстала в роли царицы древнего государства, которая поет о любви к своему избраннику и ждет от него предложения руки и сердца.

«Песни, которые я сейчас выпускаю, и то, что сейчас происходит в мире с женщинами - это все придает им силу. Это прекрасное время. Женщины сейчас могут говорить о том, что для них допустимо, а что - неприемлемо. Они говорят: «Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением, я хочу занимать определенное место в твоей жизни, и я хочу, чтобы мне платили на равных». Поэтому в двух своих новых песнях я спрашиваю: «Где мое кольцо?» и «Где мои деньги?»,- цитирует артистку журнал Hello!.

Поклонники певицы были очарованы танцами Лопес в соблазнительных нарядах и оставили тысячи восхищенных комментариев на странице певицы в Intsgram.