Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты

Дизайн квартиры полностью раскрывает характер Кары и отвечает всем требованиям девушки

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь давно известна своими особыми взглядами на моду и жизнь. Это можно увидеть и в ее квартире, которая совсем не похожа на помещение известных звезд. В комнатах можно найти мини-бар с неоновой надписью fries, и светильники в форме воздушных шаров в ванной. Также здесь нашлось место для отдельной



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Кара Делевинь

Дизайн квартиры полностью раскрывает характер Кары и отвечает всем требованиям девушки

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь давно известна своими особыми взглядами на моду и жизнь. Это можно увидеть и в ее квартире, которая совсем не похожа на помещение известных звезд.

В комнатах можно найти мини-бар с неоновой надписью fries, и светильники в форме воздушных шаров в ванной. Также здесь нашлось место для отдельной музыкальной комнаты и вообще много других интересных вещей.

«У Кары всегда была сильная индивидуальность. Мы хотели, чтобы эта квартира отражала ее образ жизни. Когда вам 25, к вам в гости приходят много друзей, вы спите с джет-лагом и вместе с тем, хотите чувствовать себя в безопасности, из-за чего начинаете больше времени проводить дома», – прокомментировал интерьер квартиры Том Бартлетт, работавший над ее дизайном.

Он такеж рассказал о важнейших и самых интересных местах в доме. Например, в игровом пространстве с баром и музыкальной комнатой хранится коллекция гитар Delevingne. Клубный домашний кинотеатр украшен фиолетовым и зеленым рисунком из дуохромной краски в знак уважения к стилю Pimp My Ride в западных магазинах. Здесь, на диване, Кара и ее приятели могут «упасть перед телевизором и провести марафон в кино». Затем оттолкнуть диваны и начать танцевать».

Неоновый знак Fries висит над тележкой и является одной из немногих существовавших ранее вещей, которые Кара принесла с собой. Перемещаясь на первый этаж или в «развлекательное пространство для взрослых», как называет его Бартлетт, попадаем на кухню с розовой столешницей и столовой, которая относительно нейтральна, кроме необычного набора стульев. В главной спальне установлена кровать с балдахином и есть выход в сад.

«Ей очень понравилась идея лечь в ванну после возвращения из путешествия. Так она чувствует себя романтичной и мечтательной», - говорит Бартлетт. «Английские ванны любви, - продолжает он. Раковина и туалет находятся в соседнем пространстве, а зеркало изображает рассвет. Гостям будет приятно узнать, что их туалеты тоже задумались над деталями. В одной гостевой ванной два туалета сидят бок о бок».

Джерело: architecturaldigest.com