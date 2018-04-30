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    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты

    Дизайн квартиры полностью раскрывает характер Кары и отвечает всем требованиям девушки
    Британская супермодель и актриса Кара Делевинь давно известна своими особыми взглядами на моду и жизнь. Это можно увидеть и в ее квартире, которая совсем не похожа на помещение известных звезд. В комнатах можно найти мини-бар с неоновой надписью fries, и светильники в форме воздушных шаров в ванной. Также здесь нашлось место для отдельной
    • Сьогодні, 22:03
    • Розсилка
    Кара Делевинь
    Кара Делевинь

    Дизайн квартиры полностью раскрывает характер Кары и отвечает всем требованиям девушки

    Британская супермодель и актриса Кара Делевинь давно известна своими особыми взглядами на моду и жизнь. Это можно увидеть и в ее квартире, которая совсем не похожа на помещение известных звезд.

    В комнатах можно найти мини-бар с неоновой надписью fries, и светильники в форме воздушных шаров в ванной. Также здесь нашлось место для отдельной музыкальной комнаты и вообще много других интересных вещей.

    «У Кары всегда была сильная индивидуальность. Мы хотели, чтобы эта квартира отражала ее образ жизни. Когда вам 25, к вам в гости приходят много друзей, вы спите с джет-лагом и вместе с тем, хотите чувствовать себя в безопасности, из-за чего начинаете больше времени проводить дома», – прокомментировал интерьер квартиры Том Бартлетт, работавший над ее дизайном.

    Он такеж рассказал о важнейших и самых интересных местах в доме. Например, в игровом пространстве с баром и музыкальной комнатой хранится коллекция гитар Delevingne. Клубный домашний кинотеатр украшен фиолетовым и зеленым рисунком из дуохромной краски в знак уважения к стилю Pimp My Ride в западных магазинах. Здесь, на диване, Кара и ее приятели могут «упасть перед телевизором и провести марафон в кино». Затем оттолкнуть диваны и начать танцевать».

    Неоновый знак Fries висит над тележкой и является одной из немногих существовавших ранее вещей, которые Кара принесла с собой. Перемещаясь на первый этаж или в «развлекательное пространство для взрослых», как называет его Бартлетт, попадаем на кухню с розовой столешницей и столовой, которая относительно нейтральна, кроме необычного набора стульев. В главной спальне установлена кровать с балдахином и есть выход в сад.

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    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты
    Знаменитая модель Кара Делевинь показала свои роскошные апартаменты

    «Ей очень понравилась идея лечь в ванну после возвращения из путешествия. Так она чувствует себя романтичной и мечтательной», - говорит Бартлетт. «Английские ванны любви, - продолжает он. Раковина и туалет находятся в соседнем пространстве, а зеркало изображает рассвет. Гостям будет приятно узнать, что их туалеты тоже задумались над деталями. В одной гостевой ванной два туалета сидят бок о бок».

    Джерело: architecturaldigest.com

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