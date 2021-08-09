Дочь рэпера-миллиардера стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине (фото)

Пару лет назад Dr. Dre признали самым богатым рэпером в мире

Старшая дочь Dr. Dre Латанья Янг недавно пожаловалась изданию Daily Mail, что ее папаша-миллионер совсем не помогает ей финансово. Женщине уже 38 лет, она сама воспитывает троих детей и до начала прошлого года получала пособия от рэпера. Вскоре после того, как поступления прекратились, финансовое положение женщины резко ухудшилось, дошло до того, что сейчас она на время отдала детей друзьям, а сама живет в машине.

Ни один мой друг не живет в машине — лишь я. Я постоянно работаю, но этого все равно недостаточно для того, чтобы обеспечить нам нормальное существование. Я берусь за любую работу, чтобы заработать хоть какие-то деньги. На складе мне платили по 15 долларов час

Латанья не только живет в машине — она на ней работает. Она устроилась водителем в сервисы доставки еды, а также сборщиком на склад. И этого все равно не хватает, чтобы позволить себе квартиру. Впрочем, с автомобилем все то же самое. Он арендованный, и уже совсем скоро дочери Dr. Dre перестанет хватать денег и на него. Так что она останется и без работы, и без хоть какой-то крыши над головой.

Можно подумать, что рэпер-миллионер — какое-то чудовище, раз не помогает своим детям и внукам. Но, судя по всему, это далеко не так. В инстаграме drdre мужчина часто публикует фотографии со своими родственниками, в том числе сыновьями и дочерьми, пишет The Sun.

Латанья рассказывает, что у нее даже нет номера своего отца, поэтому ей приходится связываться с ним через менеджеров. Когда она вышла на связь с его юристом, он заявил, что рэпер не планирует налаживать связь с дочерью из-за того, что она говорит о нем в прессе. Свежие новости про жизнь в машине и скупость отца-миллионера, должно быть, вряд ли раздобрят 56-летнего рэпера, однако есть шанс, что давление общественности сделает свое дело. Сейчас комментарии под постами drdre оккупировали пользователи, требующие выделить немного денег старшей дочери.

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