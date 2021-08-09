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    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)

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    Футболист Александр Зинченко вместе с женой и дочерью - Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Футболист Александр Зинченко вместе с женой и дочерью
    instagram.com/v.lada_sedan/

    1 августа Влада родила дочь, через год после пышной свадьбы

    Украинский футболист Александр Зинченко забрал жену Владу и новорожденную дочь из роддома домой

    Счастливый отец устроил своим девушкам роскошную встречу с шариками, цветами и украшенной розовой комнате.

    А еще новоиспеченные родители объявили имя дочери. Девочку назвали Евой. Фото Влада выложила в своем Инстаграме.

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    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)
    instagram.com/v.lada_sedan/

    Напомним, 1 августа Влада родила дочь, через год после пышной свадьбы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости дети
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    Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)