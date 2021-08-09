Звезда украинского футбола рассекретил имя новорожденной дочери (фото)

1 августа Влада родила дочь, через год после пышной свадьбы

Украинский футболист Александр Зинченко забрал жену Владу и новорожденную дочь из роддома домой

Счастливый отец устроил своим девушкам роскошную встречу с шариками, цветами и украшенной розовой комнате.

А еще новоиспеченные родители объявили имя дочери. Девочку назвали Евой. Фото Влада выложила в своем Инстаграме.

Напомним, 1 августа Влада родила дочь, через год после пышной свадьбы.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.