Дочь Веры Брежневой восхитила сеть стройной фигурой в купальнике



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Соня Киперман instagram.com/sonyaxkiperman

18-летняя Соня Киперман продемонстрировала подписчикам стройное тело с плавными изгибами

Дочь Веры Брежневой позирует в черном блестящем бикини и солнечных очках на фоне пышного зеленого дерева и голубого неба.

В Instagram Stories Соня Киперман опубликовала снимок, на котором она сидит в бассейне и мечтательно смотрит вдаль. На загорелой девушке черный блестящий купальник на тонких бретелях, солнечные очки в анималистичной черно-коричневой оправе и тонкий золотой браслет на руке.

Подписчики осыпали юную блондинку комплиментами. «Какая худышка! Поделись секретом», «Детка, ты классно выглядишь», «Персик просто», «Огонь-девчонка!», — восхитились пользователи Instagram.

Дочь 37-летней певицы очень похожа на маму, не только внешне. В 14 лет она уже активно строила карьеру модели, обучаясь в Британской международной школе в Киеве. В 16 лет голубоглазая блондинка переехала в США и поступила на обучение в частную школу Ojai Valley School в городе Охай (Калифорния).

Джерело: graziamagazine.ru