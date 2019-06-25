Леди Гага и Брэдли Купер решили воссоединиться для выступления в Великобритании



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Леди Гага и Брэдли Купер

Дуэт исполнит подборку песен из режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась»

33-летняя певица и 44-летний актер планируют вместе выйти на сцену. Леди Гага и Брэдли Купер исполнят песни из фильма «Звезда родилась».

Пара появится, как ожидается, на британском фестивале в Гластонбери. Мероприятие проводится с 1970 года и стало одним из главных событий музыкального года в Британии. В этом году фестиваль пройдет с 26 по 30 июня, билеты на него раскупили за 36 минут после старта продаж.

Дуэт исполнит подборку песен из режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где он и Леди Гага сыграли влюбленную пару. Пикантности этой ситуации придал тот факт, что после скандала с «химией» между Брэдли и Леди Гага от актера ушла Ирина Шейк. Супермодель заподозрила, что у гражданского мужа вспыхнул роман с партнершей.

О предстоящем дуэте рассказала известная британская телеведущая Эдит Боумен на воскресном бранче у Тима Лавджоя и Саймона Риммера. Она заявила, что знает «один секрет», который приготовили в этом году организаторы фестиваля в Гластонбери. Брэдли сам поделился с ней, что у него был разговор с соорганизатором мероприятия Эмили Ивис о возможности играть на фестивале.