Брэдли Купер отказался от переезда в Нью-Йорк, чтобы добиться опеки над дочерью



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Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью

44-летний актер и 33-летняя модель Ирина Шейк сейчас активно занимаются вопросами опеки над общей дочерью

Брэдли Купер изменил свои планы. Актер и режиссер планировать переехать в Нью-Йорк на несколько месяцев, где занимался написанием нового сценария, однако решил остаться в Лос-Анджелесе. Причиной этого стала двухлетняя дочь Лея, с которой бывший возлюбленный Ирины Шейк хочет проводить больше времени.

«Изначально Брэдли планировал улететь в Нью-Йорк, чтобы поработать. Он считает, что в этом городе более творческая атмосфера. Но теперь, когда он расстался с Ириной, все его планы пересмотрены», — рассказал источник изданию RadarOnline.

Знакомый Купера отметил, что актер хочет больше проводить времени с дочерью, чтобы добиться полной опеки над ней. Актер решил, что его отъезд может отрицательно сказаться на решении суда.

Поклонники до сих пор не верят, что распалась одна из самых красивых пар Голливуда. Многие считают, что расставанию послужила симпатия, которая возникла между Леди Гагой и Брэдли Купера на съемках фильма «Звезда родилась». По другой версии Ирина ушла от отца своего ребенка, так как он не хотел жениться и изменял. Недавно Ирина была в Нью-Йорке — за ней последовал и Брэдли — на днях он был замечен около ее апартаментов.

Джерело: graziamagazine.ru