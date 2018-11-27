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    Жизнь

    Дональд Трамп уверен, что в молодости он был похож на Элвиса Пресли

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    Дональд Трамп - Дональд Трамп уверен, что в молодости он был похож на Элвиса Пресли
    Дональд Трамп

    Президент США сделал забавное заявление

    Когда Дональд Трамп произносил речь во время политического съезда он сделал забавное заявление. 72-летний президент США отметил, что в молодости из-за его прически и пухлых губ его часто сравнивали с Элвисом Пресли.

     «Я должен сказать это, несмотря на то, что все вы будете считать меня тщеславным, хоть я и не такой. Когда я был молодым, мне часто говорили, что я похож на Элвиса. Вы верите в это? Я всегда считал такое сравнение комплиментом!» — поделился Дональд. К слову, американцы и правда посчитали заявление Трампа слишком высокомерным. Они отметили, что между королем рок-н-ролла, настоящей легендой и лидером США не может быть ничего общего.

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    Дональд Трамп уверен, что в молодости он был похож на Элвиса Пресли
    Дональд Трамп уверен, что в молодости он был похож на Элвиса Пресли

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    США Дональд Трамп Мелания Трамп президент
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