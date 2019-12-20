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    Жизнь

    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы

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    <p>Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон едят отдельно, хотя меню отличается только размером порций и меньшим количеством приправ</p> <div></div> - Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы

    Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон едят отдельно, хотя меню отличается только размером порций и меньшим количеством приправ

    Специальные блюда готовятся даже для королевских корги, которых не обделяют вниманием по жизни

    Бывший повар Елизаветы II рассказал, как обычно проходит рождественский ужин в Сандрингенском дворце – зимней резиденции королевы. Подготовку к нему повар назвал «военной операцией», занимающей несколько месяцев:

    «Я помню, как нам привозили около десяти ящиков груш, чтобы мы выбрали из них 12 идеальных. Ингредиенты должны быть только высшего качества». После рождественской церковной службы членов королевской семьи ждет «огромное количество еды», включая две дюжины индеек (весом по 13 килограммов), кабанью голову, фуа-гра и пудинг.

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    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы
    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы
    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы
    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы
    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы
    Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском меню королевы

    Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон едят отдельно, хотя меню отличается только размером порций и меньшим количеством приправ. Специальные блюда готовятся даже для королевских корги, которых не обделяют вниманием по жизни, а тем более – в Рождество.

     

     

    дети Кейт Миддлтон Рождество Королева Елизавета II
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