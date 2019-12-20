Брэд Питт встретил день рождения только с тремя из шести детей



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Голливудскую звезду поздравили только его биологические дети

Голливудский актер Брэд Питт пригласил всех детей в свой дом на Лос-Фелис, чтобы отпраздновать его день рождения. Однако приехали к нему только его биологические дети – 11-летние близнецы Вивьен и Нокс и 13-летняя Шайло. По каким причинам отца не посетили 14-летняя Захара и 16-летний Пакс издание Еtonline не сообщает, но журналисты отмечают, что знаменитый отец был расстроен этим обстоятельством.

Известно, что Брэд не общается с самым старшим сыном 18-летним Мэддоксом, который сейчас учится в Южной Корее.