  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джамала выпустила песни, написанные на шестом месяце беременности

    • Розсилка
    <p>Новые композиции изрядно растрогали поклонников звезды</p> <div></div> - Джамала выпустила песни, написанные на шестом месяце беременности

    Новые композиции изрядно растрогали поклонников звезды

    instagram.com/jamalajaaa/

    Певица представила композиции в День святого Николая

    Украинская певица Джамала тронула фанов новым релизом. Вчера, в День святого Николая артистка представила две чувствительные авторские колыбельные – «Спи, мой принц, спи» и «Спи, принцесса, спи».

    «В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные», - написала Джамала в своем Инстаграме.

    Колыбельную «Спи, мой принц, спи» артистка написала еще на 5-6 месяце беременности. Идея пришла после посещения врача, которая спросила звезду, поет ли она своему ребенку.

    «Я растерялась: «А что, можно? Она уже слышит? ». На что врач ответила: «Конечно!». В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать», - поделилась исполнительница.

    В тот же день она написала колыбельную для сына. А потом решила создать нежную песню и для дочерей.

    Новые композиции изрядно растрогали поклонников звезды. В комментариях под видео фаны поделились впечатлениями от услышанного.

    «Тот момент, когда можно сказать, что я засыпаю под эту песню и это будет хорошим комментарием», «Самая красивая и нежная колыбельная, которую я когда-либо слышала», «Вспомнила бабушка и ее колыбельные. Тепло на душе», – писали воодушевленные фанаты.

     

    дети певица Джамала новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ