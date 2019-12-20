Джамала выпустила песни, написанные на шестом месяце беременности



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Новые композиции изрядно растрогали поклонников звезды instagram.com/jamalajaaa/

Певица представила композиции в День святого Николая

Украинская певица Джамала тронула фанов новым релизом. Вчера, в День святого Николая артистка представила две чувствительные авторские колыбельные – «Спи, мой принц, спи» и «Спи, принцесса, спи».

«В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные», - написала Джамала в своем Инстаграме.

Колыбельную «Спи, мой принц, спи» артистка написала еще на 5-6 месяце беременности. Идея пришла после посещения врача, которая спросила звезду, поет ли она своему ребенку.

«Я растерялась: «А что, можно? Она уже слышит? ». На что врач ответила: «Конечно!». В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать», - поделилась исполнительница.

В тот же день она написала колыбельную для сына. А потом решила создать нежную песню и для дочерей.

Новые композиции изрядно растрогали поклонников звезды. В комментариях под видео фаны поделились впечатлениями от услышанного.

«Тот момент, когда можно сказать, что я засыпаю под эту песню и это будет хорошим комментарием», «Самая красивая и нежная колыбельная, которую я когда-либо слышала», «Вспомнила бабушка и ее колыбельные. Тепло на душе», – писали воодушевленные фанаты.