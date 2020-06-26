Джамала снялась в новом фильме Netflix



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Джамала instagram.com/jamalajaaa/

Кроме украинской певицы, в ленте Netflix сыграли Нетта Барзилай, Александр Рыбак и другие

Популярная украинская певица Джамала снялась в фильме «Евровидение. История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стриминговий платформе Netflix. Главные роли исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Предложение о съемках артистка получила в июле 2019 года. Авторы проекта отмечали, что хотят видеть ее в кинокартине, ведь украинка стала «душой и сердцем Евровидения».

«Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу: «When strangers are coming». Дэн начинает петь «1944»! А Рейчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что в них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием», - рассказала Джамала.

Кроме украинской певицы, в ленте Netflix сыграли Нетта Барзилай, Лорин, Александр Рыбак и другие. Эту встречу на съемочной площадке артистка сравнила со встречей одноклассников.

Читайте также: Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары