Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
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Розсилка
Фотоподборка модных вещей 70-х, которые вы вряд ли решитесь одеть на себя сегодня
Fashion-тенденции постоянно меняются. И хотя классика остается неизменной, другие модные тренды могут получить клеймо «ретро» уже спустя несколько лет.
Глядя на эти фотографии мужской моды 70-х годов невольно радуешься тому, что эти вещи уже в прошлом. Ведь без улыбки на весь этот странный fashion, который разглядывали наши родители журналах, не взглянешь.
Вот список того, что было модно среди мужчин в 70-х. Фото были опубликованы в американских и европейских журналах.
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Джерело: Fullpicture.ru