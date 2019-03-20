Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х



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Фотоподборка модных вещей 70-х, которые вы вряд ли решитесь одеть на себя сегодня

Fashion-тенденции постоянно меняются. И хотя классика остается неизменной, другие модные тренды могут получить клеймо «ретро» уже спустя несколько лет.

Глядя на эти фотографии мужской моды 70-х годов невольно радуешься тому, что эти вещи уже в прошлом. Ведь без улыбки на весь этот странный fashion, который разглядывали наши родители журналах, не взглянешь.

Вот список того, что было модно среди мужчин в 70-х. Фото были опубликованы в американских и европейских журналах.

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Джерело: Fullpicture.ru