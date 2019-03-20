  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    Взгляд в прошлое: нелепая мужская мода 70-х
    • Розсилка

    Фотоподборка модных вещей 70-х, которые вы вряд ли решитесь одеть на себя сегодня

    Fashion-тенденции постоянно меняются. И хотя классика остается неизменной, другие модные тренды могут получить клеймо «ретро» уже спустя несколько лет.

    Глядя на эти фотографии мужской моды 70-х годов невольно радуешься тому, что эти вещи уже в прошлом. Ведь без улыбки на весь этот странный fashion, который разглядывали наши родители журналах, не взглянешь.

    Вот список того, что было модно среди мужчин в 70-х. Фото были опубликованы в американских и европейских журналах.

    Читайте также: Опубликованы самые модные юбки весеннего сезона

    Джерело: Fullpicture.ru

    Читайте також
    мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ