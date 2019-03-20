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    Шоу-биз

    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби

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    Ариана Гранде - Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде

    За год певица выпустила два альбома, а также заняла три верхние строчки чарта Billboard

    25-летняя Ариана Гранде порадовала поклонников кадрами выступления в Нью-Йорке. Певица начала мировой тур под названием Sweetener World Tour.

    На концерте в The Times Union Center звезда появилась в ярком образе. Ариана выбрала для выхода розовые бюстгальтер, юбку-пачку, болеро с объемными рукавами и ботфорты.

    Поклонники сравнили артистку с куклой Барби. При этом Гранде исполнила смелый и сексуальный танец у стойки с микрофоном.

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    Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

    Ариана поделилась впечатлениями от концерта в соцсетях. «Меня переполняют невероятные эмоции! Вы знаете, обычно я не публикую такие видео, но сейчас не смогла удержаться. Это было просто потрясающе! Ребята, я люблю вас, спасибо огромное, скоро увидимся», - заявила девушка.

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    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби
    Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби

    Популярность Гранде возросла в связи с успехами в творчестве. За год певица выпустила два альбома, а также заняла три верхние строчки чарта Billboard. Кроме того, Ариана представила клип на популярную песню Thank U, Next. Она спела о бывших бойфрендах,

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