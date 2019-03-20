Ариана Гранде показала видео своего соблазнительного танца в образе Барби



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Ариана Гранде

За год певица выпустила два альбома, а также заняла три верхние строчки чарта Billboard

25-летняя Ариана Гранде порадовала поклонников кадрами выступления в Нью-Йорке. Певица начала мировой тур под названием Sweetener World Tour.

На концерте в The Times Union Center звезда появилась в ярком образе. Ариана выбрала для выхода розовые бюстгальтер, юбку-пачку, болеро с объемными рукавами и ботфорты.

Поклонники сравнили артистку с куклой Барби. При этом Гранде исполнила смелый и сексуальный танец у стойки с микрофоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 18 Мар 2019 в 11:24 PDT

Ариана поделилась впечатлениями от концерта в соцсетях. «Меня переполняют невероятные эмоции! Вы знаете, обычно я не публикую такие видео, но сейчас не смогла удержаться. Это было просто потрясающе! Ребята, я люблю вас, спасибо огромное, скоро увидимся», - заявила девушка.

Популярность Гранде возросла в связи с успехами в творчестве. За год певица выпустила два альбома, а также заняла три верхние строчки чарта Billboard. Кроме того, Ариана представила клип на популярную песню Thank U, Next. Она спела о бывших бойфрендах,