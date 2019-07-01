Джастин Бибер трогательно признался в любви жене



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Джастин и Хейли Бибер

В последнее время ходили слухи, что у пары не все гладко

25-летний Джастин Бибер счастлив в браке с 22-летней Хейли Болдуин. Музыкант не упускает случая поделиться теплыми словами в адрес возлюбленной.

Певец показал новое фото с женой. Он нежно обнимает Хейли на фоне красивого заката. В подписи к снимку Джастин признался супруге в любви.

«Ради этих моментов я живу. Я обновляю свою душу, оставаясь с тобой наедине. Ты настолько не похожа на меня, и это супер! Ты моя, а я твой», – написал Бибер.

Лучшая подруга Хейли не смогла пройти мимо нежного селфи семейной пары. «Она и капельку моя!» – написала Кайли Дженнер.

В последнее время ходили слухи, что у пары не все гладко. Инсайдеры рассказали, что Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли. Ранее звезды романтично станцевали под дождем на прогулке в Голливуде.