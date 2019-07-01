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    Жизнь

    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене

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    Джастин и Хейли Бибер 

    В последнее время ходили слухи, что у пары не все гладко

    25-летний Джастин Бибер счастлив в браке с 22-летней Хейли Болдуин. Музыкант не упускает случая поделиться теплыми словами в адрес возлюбленной.

    Певец показал новое фото с женой. Он нежно обнимает Хейли на фоне красивого заката. В подписи к снимку Джастин признался супруге в любви.

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    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене
    Джастин Бибер трогательно признался в любви жене

    «Ради этих моментов я живу. Я обновляю свою душу, оставаясь с тобой наедине. Ты настолько не похожа на меня, и это супер! Ты моя, а я твой», – написал Бибер.

    Лучшая подруга Хейли не смогла пройти мимо нежного селфи семейной пары. «Она и капельку моя!» – написала Кайли Дженнер.

    В последнее время ходили слухи, что у пары не все гладко. Инсайдеры рассказали, что Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли. Ранее звезды романтично станцевали под дождем на прогулке в Голливуде.

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