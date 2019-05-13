  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джастин Тимберлейк получил докторскую степень

    • Розсилка
    Джастин Тимберлейк - Джастин Тимберлейк получил докторскую степень
    Джастин Тимберлейк

    Церемония вручения дипломов состоялась 11 мая в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Кроме Джастина дипломы вручили певице Мисси Эллиотт и музыканту Алексу Лакамоеру

    На днях прошла ежегодная церемония вручения дипломов выпускникам Музыкального колледжа Беркли. В этом году в их числе оказались Джастин Тимберлейк, хип-хоп-певица Мисси Эллиотт и музыкант, аранжировщик и дирижер Алекс Лакамоер.

    Джастин опубликовал фото с дипломом в руках и поблагодарил колледж за такую честь.

    «Не существует слишком больших мечт! Продолжайте гнаться за ними! Поверьте мне… Я теперь доктор! Но, если серьезно, Спасибо колледжу Беркли за такую невероятную честь - я очень тронут и благодарен», - написал Джастин Тимберлейк.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Джастин Тимберлейк получил докторскую степень
    Джастин Тимберлейк получил докторскую степень
    Джастин Тимберлейк получил докторскую степень

    Выступая с речью с трибуны, Джастин пошутил над тем, что теперь его можно называть доктором:

    «Я не могу делать операции, но вполне могу выписывать рецепты».

    Стоит отметить, что наличие диплома этого колледжа считается большим достижением и показателем высокого профессионального уровня среди музыкантов. В свое время колледж Беркли окончили Джон Скотфилд, Говард Шор, Чарли Пут и Меган Трейнор.


    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости артист музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ