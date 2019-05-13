Джастин Тимберлейк получил докторскую степень



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Джастин Тимберлейк

Церемония вручения дипломов состоялась 11 мая в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Кроме Джастина дипломы вручили певице Мисси Эллиотт и музыканту Алексу Лакамоеру

На днях прошла ежегодная церемония вручения дипломов выпускникам Музыкального колледжа Беркли. В этом году в их числе оказались Джастин Тимберлейк, хип-хоп-певица Мисси Эллиотт и музыкант, аранжировщик и дирижер Алекс Лакамоер.

Джастин опубликовал фото с дипломом в руках и поблагодарил колледж за такую честь.

«Не существует слишком больших мечт! Продолжайте гнаться за ними! Поверьте мне… Я теперь доктор! Но, если серьезно, Спасибо колледжу Беркли за такую невероятную честь - я очень тронут и благодарен», - написал Джастин Тимберлейк.

Выступая с речью с трибуны, Джастин пошутил над тем, что теперь его можно называть доктором:

«Я не могу делать операции, но вполне могу выписывать рецепты».

Стоит отметить, что наличие диплома этого колледжа считается большим достижением и показателем высокого профессионального уровня среди музыкантов. В свое время колледж Беркли окончили Джон Скотфилд, Говард Шор, Чарли Пут и Меган Трейнор.





Джерело: Hello!