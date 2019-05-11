  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке

    • Розсилка
    instagram / johnwickmovie - Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке
    instagram / johnwickmovie

    Холли на премьеру фильма надела облегающий черный комбинезон

    На днях состоялась мировая премьера третьей части детективного боевика «Джон Уик», главные роли в котором сыграли 52-летняя Холли Берри и 54-летний Киану Ривз. Звезды появились на мероприятии вместе и позировали репортерам у пресс-вола, улыбаясь и держась под руки.

    Для выхода в свет Киану выбрал классический черный костюм, рубашку в тон и коричневые ботинки. Холли на премьеру фильма надела облегающий черный комбинезон с полупрозрачными деталями на груди. Образ звезда дополнила нюдовым макияжем и конским хвостом с выбивающимися у лица прядями.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке
    Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке
    Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке
    Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке
    instagram / johnwickmovie

    Новый фильм станет продолжением истории, рассказанной в первых двух частях. Теперь на Джона Уика (в исполнении Ривза), нарушившего кодекс тайной гильдии, начнется настоящая охота. За его голову назначена высокая цена, поэтому ему придется всеми способами спасаться от армии жестоких убийц.

    Читайте также: Сутки спал, а потом проснулся: принц Гарри увлекательно рассказал о первом дне сына.

     

    знаменитости мода и красота шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ