Киану Ривз и Хэлли Берри восхитили стильными луками на премьере фильма в Нью-Йорке



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instagram / johnwickmovie

Холли на премьеру фильма надела облегающий черный комбинезон

На днях состоялась мировая премьера третьей части детективного боевика «Джон Уик», главные роли в котором сыграли 52-летняя Холли Берри и 54-летний Киану Ривз. Звезды появились на мероприятии вместе и позировали репортерам у пресс-вола, улыбаясь и держась под руки.

Для выхода в свет Киану выбрал классический черный костюм, рубашку в тон и коричневые ботинки. Холли на премьеру фильма надела облегающий черный комбинезон с полупрозрачными деталями на груди. Образ звезда дополнила нюдовым макияжем и конским хвостом с выбивающимися у лица прядями.

Новый фильм станет продолжением истории, рассказанной в первых двух частях. Теперь на Джона Уика (в исполнении Ривза), нарушившего кодекс тайной гильдии, начнется настоящая охота. За его голову назначена высокая цена, поэтому ему придется всеми способами спасаться от армии жестоких убийц.