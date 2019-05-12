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    Шоу-биз

    Винник, Каминская и Зеленский показали своих матерей (фото)

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    instagram / zelenskiy_officia - Винник, Каминская и Зеленский показали своих матерей (фото)
    instagram / zelenskiy_officia

    Звезды порадовали поклонников архивными фото

    Сегодня, 12 мая, отмечается международный День матери. В этот праздник выражаются все самые теплые чувства и все недосказанные слова благодарности нашим дорогим мамам. Так, Гройсман даже заспостил в соцсети трогательно фото с мамой. Другие звезды шоу-бизнеса и политики также не остались в стороне от трендов и показали, как выглядят их матери.

    Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото мамы с внуками

    «Мамуля, твои внуки на этом фото изображают твой характер в момент негодования. И мне кажется , это очень мило. Мам , люблю сильно», - написала певица.

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    Другая известная украинская певица Alyosha поделилась архивным фото. На снимке она в летенем платье и бантом на голове сидит на руках у мамы.

    «Моя любимая мамочка! Благодарю Бога, что моя мать именно ты! Ты лучшая для меня! Ты сильная, терпеливая, мудрая, нежная и преданная семье во всем! Многие хочется сказать, но тот случай, когда нет слов, передали бы мою благодарность тебе за все! Спасибо за жизнь!», - трогательно написала артистка.

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    Секс-символ украинской поп-сцены Олег Винник разразился трогательным и поучительным постом у себя в Инстаграме. Знаменитый артист отметил, что праздник – это лишь повод благодарности родным женщинам, а также призвал беречь своих матерей.

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    «Мать говорит правду. На то она и мать. Матушку послушать - судьбу лучшую иметь. Мама не просто говорит, что надо любить. Она любит! Мать не просто учит, как надо .. Она делает! Каждую маму поздравляю с праздником! Спасибо за ваши мудрые советы, заботливые руки, ласку и нежность, добрые и отзывчивые сердца. День Матери - лишь повод сказать родным женщинам то, что мы чувствуем каждый день. Берегите матерей, чаще говорите им слова благодарности и любви», -

    Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво также посвятил маме несколько трогательных строк.

    Сегодня у вас есть потрясающая возможность сделать день вашей мамы днем удовольствия. Когда все, что она делает ей делать не нужно, а можно исполнить хотя бы одну, но заветную мечту. Ну а если она далеко - позвоните ей, но прямо сейчас.. И сделайте это еженедельной традицией.

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    Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский также вспомнил о своей маме в своем Инстаграме и написал красивые слова:

    «Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить своих мам. Мамуля, ты у меня красотка !!!», - написал Зеленский.

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