Джеки Чан успокоил фанатов и заявил, что не болеет коронавирусом



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Джеки Чан Фото: instagram.com/jackiechan/

Актер в порядке и абсолютно здоров

ъВ сети появилась информация, что знаменитого китайского актера Джеки Чана поместили на карантин с подозрением на коронавирус. Актер якобы мог заразиться Covid-19 на вечеринке, где присутствовал инфицированный человек. Джеки Чан опроверг информацию, об этом он написал в Instagram.

«Спасибо большое всем за беспокойство! Я в порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все будут здоровы», - сказал актер.

Напомним, Джеки Чан пообещал миллион юаней (около $143 тысяч) тому, кто изобретет вакцину от коронавируса. «Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», - написал актер.