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    Жизнь

    Дженнифер Энистон хочет разрушить карьеру экс-супруга

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    <span>Дженнифер Энистон и&nbsp;Джастин Теру</span> - Дженнифер Энистон хочет разрушить карьеру экс-супруга
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру

    В феврале стало известно о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру после двух лет брака

    О причинах такого решения знаменитости не сообщили, поэтому появилось множество альтернативных версий: кто-то заявил, что Теру увлекся более молодыми девушками, другие предположили, что актеры расстались из-за непреодолимых разногласий и так далее.

    Как бы то ни было, Джен и Джастин не остались друзьями. А на днях вовсе появилась информация, что актриса затаила злобу на бывшего мужа и собирается разрушить его карьеру.

    Источники близкие к звездам сообщили изданию In Touch, что звезда сериала «Друзья» намерена исключить Джастина из списка популярных и востребованных актеров:

    «Ей не нравится, что Джастин ведет себя так, будто они не были близки. Ее это очень задевает, поэтому Джен намерена воспользоваться своим влиянием в Голливуде, чтобы нанести удар по его карьере».

    Инсайдер также добавил, что актриса не остановится, пока не добьется того, чтобы Теру приглашали лишь на второстепенные роли.

    К слову, до отношений с Дженнифер так и было. Несмотря на то, что актерская карьера Джастина началась еще в 1990-х, крупные проекты ему начали предлагать лишь после того, как он закрутил роман с Энистон.

    Джерело: graziamagazine.ru

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