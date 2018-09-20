Не только красивая, но и способная: соблазнительная Келси Джин испекла клубничный торт (видео)
-
Розсилка
Очень полезный рецепт
Не стоит думать, что сексуальная красотка не умеет готовить. Келси Джин Смеби своим примером показывает, что кулинария – ее стихия.
И девушка умело объединяет любовь к выпечке с легкой эротикой. Видимо, знает, что мы за ней наблюдаем. А вот поделиться рецептом с нами не спешит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Скотч» также рекомендует: Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
Джерело: maxim.com