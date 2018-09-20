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    Шоу-биз

    Не только красивая, но и способная: соблазнительная Келси Джин испекла клубничный торт (видео)

    • Розсилка
    Не только красивая, но и способная: соблазнительная Келси Джин испекла клубничный торт (видео)

    Очень полезный рецепт

    Не стоит думать, что сексуальная красотка не умеет готовить. Келси Джин Смеби своим примером показывает, что кулинария – ее стихия.

    И девушка умело объединяет любовь к выпечке с легкой эротикой. Видимо, знает, что мы за ней наблюдаем. А вот поделиться рецептом с нами не спешит.

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    Публикация от EATS ©️ (@eats.channel)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от EATS ©️ (@eats.channel)

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    Публикация от EATS ©️ (@eats.channel)

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    Джерело: maxim.com

    мужчина и женщина самые сексуальные рецепт кулинария
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