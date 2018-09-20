Не только красивая, но и способная: соблазнительная Келси Джин испекла клубничный торт (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очень полезный рецепт

Не стоит думать, что сексуальная красотка не умеет готовить. Келси Джин Смеби своим примером показывает, что кулинария – ее стихия.

И девушка умело объединяет любовь к выпечке с легкой эротикой. Видимо, знает, что мы за ней наблюдаем. А вот поделиться рецептом с нами не спешит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EATS ©️ (@eats.channel) 5 Сен 2018 в 1:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EATS ©️ (@eats.channel) 6 Сен 2018 в 12:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EATS ©️ (@eats.channel) 7 Сен 2018 в 11:47 PDT

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Джерело: maxim.com