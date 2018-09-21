Бейонсе обвинили в колдовстве



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Бейонсе

На днях зарубежные СМИ сообщили, что бывшая барабанщица Бейонсе обвиняет ее в колдовстве

Кимберли Томпсон, работавшая с певицей семь лет, подала иск на звезду, заявив, что она использовала заклинания темной магии, некоторые из которых несли сексуальных характер.

Женщина не стала уточнять, что именно это были за заклинания, но благодаря им Бейонсе якобы могла контролировать подчиненных и их финансы. Кроме того, по словам Кимберли, певица убила ее котенка. В каких целях это было сделано, она также не уточнила. Но и это еще не все: женщина уверяет, что на ней лежит проклятие, которое наложила на нее бывшая начальница.

Экс-барабанщица требует от суда выдать запретительный приказ в отношении Бейонсе. Суд в свою очередь отказал в иске. Певица же никак не комментирует ситуацию.

Напомним, что ранее фанаты раскритиковали певицу из-за того, что Бейонсе платит подчиненным 64 цента в час

Джерело: graziamagazine.ru