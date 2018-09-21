Хайди Клум прокомментировала слухи о помолвке с Томом Каулитцем: Я всегда надеваю большие кольца



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Хайди Клум и Том Каулиц

СМИ попытались в очередной раз выдать замуж супермодель

На прошедшей церемонии вручения премии «Эмми» Хайди Клум появилась на красной дорожке под руку с бойфрендом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Казалось бы, ничего необычного, но внимательные СМИ разглядели на безымянном пальце модели кольцо, «похожее на обручальное». Вскоре новости о «помолвке» Хайди и Тома дошли и до самой модели, и она не отказалась прокомментировать их журналу People.

Не понимаю, откуда это вообще взялось. Каждый встречный спрашивает меня об этом. Я всегда надеваю много украшений - это часть моей работы. К каждому своему образу я подбираю и аксессуары. И да, в их числе большие кольца, - заявила Хайди

Отношения Хайди и ее соотечественника Тома Каулитца начались весной этого года. С момента начала бурного романа топ-модели и гитариста пользователи сети и СМИ то и дело обсуждают их разницу в возрасте: Хайди - 45 лет, а Тому - 29. Саму пару эти разговоры мало волновали, но в недавнем интервью американскому InStyle модель все же дала комментарий на этот счет.

«Мой бойфренд гораздо моложе меня, и у множества людей это вызывает недоумение, они постоянно задают мне вопросы. Пожалуй, мне впервые начали тыкать в лицо моим возрастом, поэтому хочу дать ответ. На самом деле я не придаю этому значения. Каждый из нас должен стараться прожить эту жизнь счастливо и не озираться на мнение других. Лишнее волнение только увеличит количество морщин на вашем лице»,- заявила Хайди.

Джерело: Hello!