Дженнифер Энистон высказалась о причинах крушения своего брака с Брэдом Питтом



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Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Актриса призналась, что она думает о своем семейном союзе с Брэдом

Последний год фанаты Дженнифер Энистон и Брэда Питта с нетерпением ждут, когда же их любимцы снова воссоединятся как семейная пара. Ведь все видели, как счастливы были Дженнифер и Брэд увидеть друг друга на церемонии вручения SAG Awards. И поскольку теперь они оба снова свободны от брачных уз, ничто, по мнению фанатов, не мешает им попробовать снова построить семью вместе. Поклонники актеров так жаждут этого потому, что убеждены, будто Питт и Энистон были идеальной парой и просто рождены друг для друга. Однако Дженнифер, как оказалось, придерживается на этот счет совсем другой точки зрения. В своем интервью Опре Уинфри Дженнифер решила высказать, что она сама думает об этом.

Как напомнила 51-летняя актриса, в период их замужества все называли их не иначе, как «золотая пара Голливуда». И все пять лет, что они прожили в законном браке, оба отчаянно пытались оправдывать ожидания обожавших их поклонников. Однако реальное положение дел в их семье было бесконечно далеко от того, каким казалось со стороны. Главная проблема их брака, как считает Энистон, состояла в том, что они хотели жить нормальной семейной жизнью, но не имели такой возможности. Фанаты жаждали знать о каждом их шаге, а они совершенно не хотели разглашения частной информации. В итоге оба измучились от попыток соответствовать гламурному образу их семьи — такому, каким его рисовали СМИ. «На самом деле мы были обычными людьми со своими проблемами и сложностями в отношениях. Мы занимались обычными житейскими делами, как и все. И были бесконечно далеки от образа «золотой пары». То, как нас видели все, было обманом, фальшивкой», — призналась актриса.

Напомним, Брэд и Дженнифер начали встречаться в конце 1990-х. А летом 2000-го сыграли роскошную свадьбу в Малибу. Однако в 2005-м супруги объявили, что решили расстаться. И хотя все считали, что во всем была виновата Анджелина Джоли, которая увела Питта из семьи, сама Энистон считает: дело было не только в этом. Джоли не удалось бы так легко одержать победу, если бы прочность семьи — ее и Питта — не была подорвана изнутри.

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