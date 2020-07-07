Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Рианна instagram.com/savagexfenty

Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует возле бассейна в полупрозрачном розовом комплекте нижнего белья стоимостью 65 долларов из новой коллекции. Ее образ дополняют босоножки на каблуках в тон, солнцезащитные очки и несколько браслетов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 4 Июл 2020 в 6:50 PDT

Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы. «Будем честны: она всегда сражает всех наповал», «Боже, эта женщина такая красивая», «Она такая сексуальная», «Черт, как можно быть такой прекрасной?» — комментировали они.