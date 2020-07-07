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    Жизнь

    Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)

    • Розсилка
    Певица Рианна - Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)
    Певица Рианна
    instagram.com/savagexfenty

    Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы

    Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте марки.

    На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует возле бассейна в полупрозрачном розовом комплекте нижнего белья стоимостью 65 долларов из новой коллекции. Ее образ дополняют босоножки на каблуках в тон, солнцезащитные очки и несколько браслетов.

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    Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

    Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы. «Будем честны: она всегда сражает всех наповал», «Боже, эта женщина такая красивая», «Она такая сексуальная», «Черт, как можно быть такой прекрасной?» — комментировали они.

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    Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)
    Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)
    Рианна похвасталась пышными достоинствами в прозрачном нижнем белье (видео)

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