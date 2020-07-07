61-летняя Мадонна снялась топлес в ванной (фото)



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Певица Мадонна instagram.com/madonna

Артистка решила, что она находится в прекрасной форме, и поспешила порадовать поклонников снимком топлес

61-летняя американская певица Мадонна всегда была эпатажной певицей, которая смело шла на любые эксперименты. На днях она опубликовала в собственном аккаунте Инстаграма снимок топлес.

На фото Мадонна запечатлена в черном нижнем белье и панамке. Снимок дама делала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль. Бюст женщина предусмотрительно прикрыла руками и волосами.

instagram.com/madonna

Фигура звезды в 61 год действительно выглядит неплохо, но пользователям такие снимки не понравились.

«Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе».