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    Жизнь

    61-летняя Мадонна снялась топлес в ванной (фото)

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    Певица Мадонна - 61-летняя Мадонна снялась топлес в ванной (фото)
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna

    Артистка решила, что она находится в прекрасной форме, и поспешила порадовать поклонников снимком топлес

    61-летняя американская певица Мадонна всегда была эпатажной певицей, которая смело шла на любые эксперименты. На днях она опубликовала в собственном аккаунте Инстаграма снимок топлес.

    На фото Мадонна запечатлена в черном нижнем белье и панамке. Снимок дама делала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль. Бюст женщина предусмотрительно прикрыла руками и волосами.

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    instagram.com/madonna

    Фигура звезды в 61 год действительно выглядит неплохо, но пользователям такие снимки не понравились.

    «Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе».

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