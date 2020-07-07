53-летняя Памела Андерсон в белом бикини вышла на трассу (фото)



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53-летняя актриса и модель Памела Андерсон решилась на дерзкую фотосессию instagram.com/pamelaanderson/

Актриса снялась прямо у дороги

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон появилась перед камерой только лишь в белом бикини и черных босоножках. Пышные локоны красотка оставила распущенными, будто только что вышла с пляжа. В таком виде модель встала на обочине шумной трассы и горизонтально подняла руку, будто ей нужно такси. «Увези меня далеко», - подписала снимок Памела.

Фанаты оценили смелый образ Андерсон, как и ее образ. «Малибу еще никогда не видел такого превосходного ангела», «Куда ты хочешь, Пэм?», «Прекрасная леди», «Запиши мой адрес!», «Будь осторожна, детка!», «Возьми меня с собой», «Ностальгия», «Дух 90-х», «Буду на месте через 3 минуты», - высказались восхищенные поклонники.

Секс-бомба намекнула: она действительно могла искать попутчика после отдыха на пляже. Артистка показала другой жаркий look. Мама двоих сыновей также оказалась в белом бикини. Ее волосы были мокрыми, а на лице, плечах и пышном декольте остался песок. Актриса томно посмотрела в камеру, пикантно приоткрыв губы.