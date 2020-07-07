Джоан Роулинг выступила против гормональной терапии для детей-трансгендеров



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Писательница Джоан Роулинг

Армия бывших фанатов Джоан Роулинг растет с каждым днем

Джоан Роулинг продолжает триумфальное шествие к новому мировому антирекорду: скорее всего, даже скандальному Харви Вайнштейну не удалось с такой скоростью потерять всех своих фанатов. С другой стороны, у Харви никогда и не было такой огромной и разнообразной фанбазы, как у мамы Ро, к которой теперь готовы применить сразу все непростительные заклятия из-за ее трансфобии.

На этот раз Джоан отличилась тем, что сравнила гормональную терапию для детей, решивших сменить свой пол, с конверсионной, используемой для того, чтобы насильно поменять ориентацию человека с гомо- на гетеросексуальную. «Перед нами новый вид конверсионной терапии для молодых людей с гомосексуальной ориентацией, которых на всю жизнь сажают на гормоны, способные вызвать бесплодие или сексуальную дисфункцию», — пояснила Джоан, лайкнув твит о том, что гормоны — это крайняя мера.

«Как я неоднократно говорила, смена пола для кого-то станет решением проблемы. Для других не станет: посмотрите на тех, кто о ней пожалел», - заявила Джоан Роулинг.

Знаменитые активисты присоединились к, видимо, уже бывшим фанатам Роулинг, вооружившись гневными твитами. Высказались ведущий мегапопулярного шоу RuPaul's Drag Race Ру Пол и трансгендерная модель Манро Бергдорф.

«Джоан Роулинг не ученый. Она не врач. Она не эксперт в области гендера. Она не поддерживает наше сообщество. Она миллионерша, цисгендерная и гетеросексуальная белая женщина, которая решила, что знает, как нашим телам будет лучше. Это не ее битва», - заявила Манро Бергдорф.

«Так когда Джоан Роулинг заблокируют за ненависть к транс-сообществу? Снова! Ненависть, которую она распространяет, не приносит ничего, кроме вреда и без того уязвимой группе людей. Она должна ответить за свои действия!», - отметила Ру Пол.

Хейт Роулинг зародился месяц назад и развивается по сей день: писательнице поступают угрозы, фанаты от нее отрекаются, а звезды поттерианы заявляют, что не разделяют ее трансфобию. Напомним, началось все со скандального заявления Джоан о том, что менструации бывают только у женщин.