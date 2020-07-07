Кайли и Кендалл Дженнер обвинили в эксплуатации женщин на их производстве в Бангладеш



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Кайли и Кендалл Дженнер

Кендалл и Кайли отрицают не только то, что работники в Бангладеш не получают зарплату, но и сам факт своей связи

Кайли и Кендалл Дженнер отреагировали на серьезные обвинения в эксплуатации женщин, озвученные борцами за права человека еще в июне. Месяц назад некоммерческая организация Remake, работа которой посвящена этичной моде, выяснила, что бренд Kendall + Kylie принадлежит компании Global Brands Group (GBG), которая не платит работникам в Бангладеш с февраля из-за пандемии. Фактически бренды, связанные с GBG, эксплуатировали рабочих, и еще в июне к списку этих нарушителей относилось детище сестер Дженнер, представленное среди других брендов на сайте GBG.

Однако теперь Кендалл и Кайли отрицают не только то, что работники в Бангладеш не получают зарплату, но и сам факт своей связи с Global Brands Group.

«Мы хотели бы ответить на ложные слухи о том, что бренд Kendall + Kylie принадлежит Global Brands Group и что мы отказались платить работникам фабрик в Бангладеш из-за пандемии CoViD-19. Это неправда. Бренд Kendall + Kylie принадлежит Canada Inc. В прошлом бренд сотрудничал с GBG, но только в области продаж и развития бизнеса», - заявили девушки.

В свою очередь, компания GBG удалила логотип бренда сестер Дженнер со своего сайта 24 июня и заявила, что не занимается их производством. Однако все эти детали не убедили активистов, которые теперь намерены не только выяснить истинное положение дел, но и проверить условия работы женщин на фабриках в Бангладеш.