Джон Траволта бросил карьеру актера после смерти жены



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Голливудский актер Джон Траволта

Смерть жены Келли Престон сильно ранила звезду Голливуда

Голливудский актер Джон Траволта решил навсегда покинуть Голливуд. В начала июля артист пережил страшное горе: умерла его жена Келли Престон после безуспешной борьбы с раком груди. 66-летний актер страдает и буквально не хочет больше появляться перед камерами. Вместо этого звезда Голливуда решил уделить все свое свободное время детям, чтобы помочь им как можно скорее прийти в себя после потери матери.

Представители прессы уверены, что Траволта решил не временно отойти от своей актерской деятельности, а навсегда. Актер хочет завязать с шоу-бизнесом, так как не желает больше сниматься в кино и вообще иметь хоть какой-то контакт с камерами.

Журналисты издания Woman сообщают, что Джон готов проститься с миром большого кино и посвятить себя родным и близким, а заработанных за всю карьеру денег ему хватит, чтобы никогда не работать.

Представители актера ранее заявляли, что актриса Келли Престон была яркой и запоминающейся личностью, которая буквально могла нести радость одним своим присутствием.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.