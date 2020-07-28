Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда



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Певица Кэти Перри instagram.com/katyperry/

Стоимость платья составляет 154 доллара

Американская поп-зведа Кэти Перри находится на последних неделях беременности, но продолжает музыкальную карьеру и устраивает выступления онлайн. На днях 35-летняя певица стала звездой музыкального фестиваля Tomorrowland 2020, который из-за пандемии коронавируса и карантина состоялся в онлайн-формате. Несмотря на то, что певица вот-вот родит первенца, она находит в себе силы для выступлений в новых реалиях. Звезда решила показать в инстаграме не только свой образ, но и то, как готовилась к появлению на публике.

На звезде оранжевое мини-платье в массивный белый горох и прозрачная накидка. Наряд свободного кроя с фиолетовым боа подчеркивал беременность певицы, ведь облегал большой живот. Образ она дополнила серьгами и ярким макияжем с акцентом на глаза и персиковой помадой.

Стоит отметить, что на Кэти Перри платье от украинского бренда T-dress. Стоимость этого платья составляет 154 доллара – более 4 тысяч гривен, что весьма демократично для звезд с мировым именем.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.