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    Жизнь

    Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда

    • Розсилка
    Певица Кэти Перри - Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда
    Певица Кэти Перри
    instagram.com/katyperry/

    Стоимость платья составляет 154 доллара

    Американская поп-зведа Кэти Перри находится на последних неделях беременности, но продолжает музыкальную карьеру и устраивает выступления онлайн. На днях 35-летняя певица стала звездой музыкального фестиваля Tomorrowland 2020, который из-за пандемии коронавируса и карантина состоялся в онлайн-формате. Несмотря на то, что певица вот-вот родит первенца, она находит в себе силы для выступлений в новых реалиях. Звезда решила показать в инстаграме не только свой образ, но и то, как готовилась к появлению на публике.

    На звезде оранжевое мини-платье в массивный белый горох и прозрачная накидка. Наряд свободного кроя с фиолетовым боа подчеркивал беременность певицы, ведь облегал большой живот. Образ она дополнила серьгами и ярким макияжем с акцентом на глаза и персиковой помадой.

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    Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда
    Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда
    Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда

    Стоит отметить, что на Кэти Перри платье от украинского бренда T-dress. Стоимость этого платья составляет 154 доллара – более 4 тысяч гривен, что весьма демократично для звезд с мировым именем.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

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