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    Жизнь

    Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде

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    <p>Джонни Депп</p> <p></p> - Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде

    Джонни Депп

    Актер нашел себе новую пассию

    55-летний американский актер Джонни Депп и звезда «Аквамена» Эмбер Херд расстались в 2016-м после 15 месяцев брака. Развод звезд был очень скандальным. Актриса обвиняла своего возлюбленного в употреблении наркотиков, домашнем насилии, алкоголизме и требовала выплатить ей отступные. Актер все же дал Херд $7 млн, которые она, кстати, перечислила на благотворительность, и ударился в работу.

    После тяжелого развода Эмбер нашла утешение в бывшем Хайди Клум Вито Шнабеле. А вот Джонни до этого дня ни разу не был замечен с другой.

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    Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде
    Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде
    Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде
    Фото: Laineygossip / Backgrid

    Актера подловили целующимся с незнакомкой в Белграде. А еще покидающим отель вместе с этой же девушкой. Правда, в Сети всех смутило, что незнакомка выглядит ну очень молодо. «Она чуть ли не ровесница его дочки!» – пишут в комментариях.

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