Джонни Деппа засняли за поцелуями с новой девушкой в Белграде



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Джонни Депп

Актер нашел себе новую пассию

55-летний американский актер Джонни Депп и звезда «Аквамена» Эмбер Херд расстались в 2016-м после 15 месяцев брака. Развод звезд был очень скандальным. Актриса обвиняла своего возлюбленного в употреблении наркотиков, домашнем насилии, алкоголизме и требовала выплатить ей отступные. Актер все же дал Херд $7 млн, которые она, кстати, перечислила на благотворительность, и ударился в работу.

После тяжелого развода Эмбер нашла утешение в бывшем Хайди Клум Вито Шнабеле. А вот Джонни до этого дня ни разу не был замечен с другой.

Актера подловили целующимся с незнакомкой в Белграде. А еще покидающим отель вместе с этой же девушкой. Правда, в Сети всех смутило, что незнакомка выглядит ну очень молодо. «Она чуть ли не ровесница его дочки!» – пишут в комментариях.



