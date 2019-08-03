Кругом обман: девушка на своем примере показывает, что фото из Instagram далеки от реальности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Многие любят просматривать глянцевые фотографии Instagram-знаменитостей с трепетом и завистью, но одна блогерша решила быть честной со своими подписчиками и напомнить им, что не все в сети является таким, как кажется

Рианне Мейер — блогер из Амстердама, у которой 353 тыс подписчиков и множество потрясающих фотографий, документирующих ее жизнь, полную модных прикидов и путешествий. Но, как показала девушка, ключ к завидной фотографии — это лишь правильно выбранный ракурс и поза.

В своей серии сравнительных снимков она показала достойные модных журналов фотографии рядом с забавными и откровенными, но не всегда идеальными, фотографиями, и разница между ними — лишь несколько мгновений.

В подписи к одному из постов девушка, сказала, что в ней нет ничего идеального, как и нет ничего идеального в ее жизни, она такая же как все.

Секрет же ее качественных фоторабот заключается в правильно подобранном ракурсе, а также свете и фильтре.

Подобная идея пришла в голову Рианны совершенно случайно.

«Однажды во время ожидания в аэропорту в Берлине я решила, что нет ничего лучше, чем запечатлеть свою реальность и поделиться ею с подписчиками. Пусть это будет всего одно напоминание о том, что каждое изображение, которое вы видите в сети, – результат тщательного отбора из сотни менее удачных снимков. Для отличного кадра важно подобрать правильный ракурс, освещение и даже фильтр. Знайте, я не идеальна. И в моей жизни нет ничего идеального. Я обычная девушка с большими мечтами, которая, возможно, пожалеет о том, что решила сделать такую публикацию».

Джерело: boredpanda.com