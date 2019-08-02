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    Шоу-биз

    Ирина Билык опубликовала пикантный снимок с Могилевской

    • Розсилка
    Ирина Билык - Ирина Билык опубликовала пикантный снимок с Могилевской
    Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna

    Украинская певица поздравила коллегу с днем рождения

    Сегодня. 2 августа известная украинская артистка и победительница проекта «Танцы со звездами» Наталья Могилевская празднует день рождения. Певице исполнилось 44 года.

    В этот день многие знаменитости и поклонники поздравили Могилевскую в соцсети, но самой оригинальной оказалась ее коллега по сцене - Ирина Билык.

    Поп-дива опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок. На фото запечатлен страстный поцелуй двух певиц.

    Поцелуй Ирины Билык и Натальи Могилевской
    Поцелуй Ирины Билык и Натальи Могилевской

    «Наташенька, милая подружка! С днем рождения! Желаю тебе и твоей команде только новых вершин. Прекрасных песен и благодарных зрителей. И нашего нового дуэта. P.S А мне понравилось», -  написала Ирина Билык в Instagram.

     

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