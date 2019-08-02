Ирина Билык опубликовала пикантный снимок с Могилевской



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Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица поздравила коллегу с днем рождения

Сегодня. 2 августа известная украинская артистка и победительница проекта «Танцы со звездами» Наталья Могилевская празднует день рождения. Певице исполнилось 44 года.

В этот день многие знаменитости и поклонники поздравили Могилевскую в соцсети, но самой оригинальной оказалась ее коллега по сцене - Ирина Билык.

Поп-дива опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок. На фото запечатлен страстный поцелуй двух певиц.

Поцелуй Ирины Билык и Натальи Могилевской

«Наташенька, милая подружка! С днем рождения! Желаю тебе и твоей команде только новых вершин. Прекрасных песен и благодарных зрителей. И нашего нового дуэта. P.S А мне понравилось», - написала Ирина Билык в Instagram.