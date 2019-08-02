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    Жизнь

    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына

    • Розсилка
    Светлана Тарабарова со своей семьей&nbsp; - Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Светлана Тарабарова со своей семьей 
    instagram.com/tarabarova

    Украинская певица поделилась снимками с сыном в соцсети

    Популярная рыжеволосая певица Светлана Тарабарова похвасталась на своей странице в соцсети первыми успехами маленького сына. 

    Когда рождаются дети, время начинает лететь. Совсем недавно поклонники певицы поздравляли ее с рождением первенца, а уже сегодня 10-месячный малыш порадовал звездную маму первыми шагами.

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    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
    instagram.com/tarabarova

    «Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения», – так прокомментировала опубликованные снимки артистка.

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