Трогательно и волнительно: Светлана Тарабарова показала первые шаги сына
Светлана Тарабарова со своей семьей
instagram.com/tarabarova
Украинская певица поделилась снимками с сыном в соцсети
Популярная рыжеволосая певица Светлана Тарабарова похвасталась на своей странице в соцсети первыми успехами маленького сына.
Когда рождаются дети, время начинает лететь. Совсем недавно поклонники певицы поздравляли ее с рождением первенца, а уже сегодня 10-месячный малыш порадовал звездную маму первыми шагами.
instagram.com/tarabarova
«Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения», – так прокомментировала опубликованные снимки артистка.