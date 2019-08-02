Олег Винник рассказал о своем отдыхе в Греции: Лежал и молча смотрел на море



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Олег Винник

31 июля Олег Винник отметил 46-летие и поделился итогами своего личного года

Певец появился на обложке популярного глянца в стильном образе, а в эксклюзивном интервью рассказал, какой концерт ему запомнился больше всего, какие знакомства впечатлили и какие покупки порадовали.



Обычно артист отмечает день рождения с близкими без помпезных застолий и вечеринок. В этом году он отправился в отпуск в Грецию, на остров Корфу. «Я много слышал интересного о Греции, но до сих пор ни разу там не был. И после нескольких концертных туров почувствовал, что отпуск мне просто необходим. Иначе до Нового года не дотяну… В свой день рождения просто лежал и смотрел на море. Молча», - рассказал в интервью журналу «Отдохни» Олег.



Кроме того, музыкант поделился ближайшими целями и откровенно рассказал, о чем он сегодня мечтает. «Есть большие концертные планы. Еще хочу в Берлине поработать в студии над новыми песнями перед осенним туром. Но самая большая цель или мечта – нематериальная. Проводить больше времени с родными. Мы друг друга редко видим. Был период, когда я очень много работал, всего себя посвящал творчеству: концерты, сцены, люди… Картинки менялись как в калейдоскопе. Но сейчас у меня новый этап: многое достигнуто, и я очень хочу дойти до того момента, чтобы просто наслаждаться жизнью», - отметил исполнитель.





