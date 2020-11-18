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    Жизнь

    Эксперты назвали самую популярную песню всех времен

    • Розсилка
    Эксперты назвали самую популярную песню всех времен

    В пятерку наиболее популярных по версии приложения песен вошли Wake Me Up от шведского диджея Avicii и Lean On от коллектива Major Lazer

    Названа самая популярная песня всех времен по версии приложения Shazam. Об этом сообщает «Би-би-си».

    Ей оказался трек Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I. Пользователи пытались распознать его более 33 миллионов раз.

    Второе место в рейтинге сервиса заняла композиция Prayer in C в исполнении дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. На третьей позиции трек Let Her Go британского певца Passenger.

    Исполнительница Tones and I рассказала изданию, что приложение Shazam оказало большое влияние на ее карьеру. «Когда я выпустила Dance Monkey, у меня почти не было подписчиков, но благодаря Shazam удалось увеличить число моих фанатов», — отметила она.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: музыка YouTube новости
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