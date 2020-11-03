Детская песня побила рекорд Despacito по просмотрам на YouTube (видео)

Baby Shark опубликовали в 2016 году

Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым видео на YouTube. Он сместил с первого места клип на песню Луиса Фонси Despacito, который удерживал рекорд три года. Об этом пишет The Guardian.

Песня Despacito набрала на YouTube 7, 038 миллиарда просмотров, а новый лидер Baby Shark обошел ее с минимальным отрывом: у детской песни сейчас 7,04 миллиарда просмотров.

Клип создал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, видео разместили на YouTube в июне 2016 года.

Кстати, сам Луис Фонси тоже приложил руку к популярности Baby Shark, сделав кавер на эту песню:

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.