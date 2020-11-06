Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе

В пластинку вошли песни, раскрывающие «скрытую темную и психоделическую сторону маэстро»

В посмертный альбом Morricone Segreto итальянского композитора и аранжировщика Эннио Морриконе вошли 27 песен, в том числе семь ранее неизданных экспериментальных композиций, записанных в 60-е и 70-е годы.

Музыка на пластинка описана как раскрывающая «скрытую темную и психоделическую сторону маэстро».

Альбом охватывает творчество Морриконе с 60-е по 80-е, самый плодотворный период в его творчестве, а также включает композиции, написанные для менее известных арт-хаусных, экспериментальных и жанровых фильмов.

Морриконе скончался 6 июля 2020 года в возрасте 91 года. 10 ноября композитору исполнилось бы 92. Он обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), а также лауреат многочисленных других премий.\

За свою карьеру Морриконе написал музыку для более чем 400 фильмов — от спагетти-вестернов Серджо Леоне до фильмов Брайана Де Пальмы, Квентина Тарантино и других голливудских режиссеров.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.