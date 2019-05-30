Елена-Кристина Лебедь рассказала, как наказывает водителей, которые не соблюдают ПДД



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Ведущая проекта «Аферисты в сетях» залезла на капот чужой машины

Елена-Кристина Лебедь за рулем с 19 лет. Водить автомобиль ведущую Нового канала мотивировал отец.

«Отец посадил за руль и сказал: «Жми на газ!», через минуту: «Жми на тормоз! В автобус врежемся!», – смеясь, вспоминает она. – Я в панике: «А тормоз где?» Кстати, обморочная бледность отцу к лицу».

Эта история не закончилась ничем плохим. Наоборот, с тех пор Елена-Кристина – внимательный и умелый водитель, всегда соблюдает правила дорожного движения. И ее очень раздражают те автомобилисты, которые позволяют себе этими правилами пренебрегать.

«Однажды пришлось сесть парню на капот, потому что он выехал на встречку, – рассказывает Елена-Кристина в интервью журналу Woman Magazine. – Села и демонстративно весело стала набирать ГАИ. Он понял, что я реально вызову, и что сейчас нас сфотографирует много свидетелей – и ретировался».

А начинающим Елена-Кристина Лебедь рекомендует думать за двоих – за себя и водителя рядом.

«Думать за себя и за дурака на дороге, – говорит ведущая Нового канала. – Это однажды сказал мой инструктор, который четко объяснил: как бы правильно, спокойно и рассудительно ты ни ездил, всегда найдется «перец», который выедет на встречную полосу. И хорошо, если без последствий. Поэтому главное за рулем – не зевать, смотреть в оба и за себя, и за того дурака!»