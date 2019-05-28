Сергей Шнуров женился (видео)



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Сергей Шнуров Скриншот видео

Избранницей певца стала телеведущая российского пропагандистского канала

Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Кабриолет». Главные роли исполнили 46-летний лидер группы Сергей Шнуров и 30-летняя российская телеведущая Алла Михеева.

По сюжету героиня Аллы выходит замуж за персонажа Сергея. Девушка просыпается после веселого девичника от звонка жениха и понимает, что опаздывает на собственную свадьбу.

Героиня Михеевой игнорирует все правила дорожного движения, теряет крышу автомобиля, едва не сбивает пешеходов, встречается с эксгибиционистом, перелетает через недостроенный мост, переодевается и красится по пути. В итоге она успевает на свадьбу и удивляет своим эффектным появлением раздраженного жениха и гостей.

Песню «Кабриолет» исполнил не Шнуров, а вторая солистка – Флорида Чантурия. Ранее Сергей Шнуров сообщил о прощальном туре группировки «Ленинград».