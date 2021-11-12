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    Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете (фото)

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    Елена Зеленская выглядела действительно празднично - Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете (фото)
    Елена Зеленская выглядела действительно празднично
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official

    Для рабочей онлайн-встречи супруга президента выбрала яркий аутфит

    После саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве в августе, Елена Зеленская поддерживает связь с коллегами из разных стран мира. На днях она пообщалась с женой президента Израиля. Для видеозвонка она выбрала жакет нежного персикового оттенка. Об этом сообщается в Instagram первой леди Украины.

    В рамках платформы «мягкой силы» Елена Зеленская вышла на связь с первой леди Израиля Михаль Герцог. Они обсудили потенциальные совместные проекты, вопросы гендерного равенства и безбарьерного пространства. Безусловно, образ первой леди Украины не остался без внимания публики.

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    Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете (фото)
    Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете (фото)

    Для рабочей онлайн-встречи супруга президента выбрала яркий аутфит. Она надела шоколадную рубашку и жакет персикового оттенка. Нежный верх с прямым силуэтом добавил ее образу свежести. Очевидно, брюки были такого же оттенка.

    Елена Зеленская выглядела действительно празднично. Волосы она уложила в роскошные локоны и сделала макияж с акцентом. Она выделила глаза стрелками, а губы накрасила нежно-розовой помадой. Похоже, с новоиспеченной первой леди Израиля у нее сложились теплые отношения, так как улыбка не сходила с ее лица на протяжении всего видеозвонка.

    К слову, первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки модного журнала ELLE.

    Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в новой фотосессии в элегантном, женственном образе. Елена появилась на обложке нового номера журнала «Корреспондент», а в интервью изданию поделилась своим мнением о проблеме домашнего насилия, равном доступе к образованию и безбарьерности.

    Джерело: 24tv.ua

    Теги: Украина президент новости Офис президента Елена Зеленская волосы
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    Елена Зеленская покорила образом в персиковом жакете (фото)