Елизавета II никогда не ела пиццу. Шеф-повар рассказал о прихотях королевы

Согласно этикету, королева должна есть только с помощью столовых приборов

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что королева Британии Елизавета II никогда не ест пиццу. В интервью US Weekly он сообщил, что за время его пребывания на королевской кухне (а он работал во дворце с 1982 по 1993) в королевском меню никогда не было фастфуда. За эти 11 лет пиццу никогда не подавали на стол.

По его словам, меню в Букингемском дворце довольно традиционное и там преимущественно французские блюда. Исходя из этого, пицце там не место. Согласно этикету, королева должна есть только с помощью столовых приборов. Брать рукой ей позволяется разве что чашку чая.

Однако, по словам Макгрейди, не со всем фастфудом королева так строга — у нее есть и исключения. Елизавета Вторая любит бургеры, но только без булочки. Они должны быть поданы так, чтобы их можно было есть ножом и вилкой. Шеф-повар вспоминает, что когда-то в Шотландии они готовили для королевской семьи бургеры из оленины (монархи ездили туда на охоту).

Ранее «Скотч» сообщал об источнике вдохновения королевы Великобритании в 2020 году.

Елизавета II напомнила известную библейскую притчу, подчеркнув, что в трудное для всего мира время добрые самаритяне «появились повсюду, проявляя заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения, и напоминая о том, что в глазах Господа все равны, и каждый уникален».