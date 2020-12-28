Королева Великобритании рассказала об источнике вдохновения в 2020 году

Елизавета II напомнила известную библейскую притчу

Королева Великобритании Елизавета II в ежегодном рождественском обращении рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения в 2020 году. Видеозапись доступна на YouTube.

По словам королевы, ее вдохновляли люди, которые помогали нуждающимся и занимались волонтерством. «В Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и тронута их спокойной решимостью», — сказала она.

Елизавета II напомнила известную библейскую притчу, подчеркнув, что в трудное для всего мира время добрые самаритяне «появились повсюду, проявляя заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения, и напоминая о том, что в глазах Господа все равны, и каждый уникален».

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