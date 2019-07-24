Елизавета II оказалась в числе самых бедных монархов



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Елизавета II

Королева не вошла в топ-10 самых состоятельных глав государств

Business Insider провел исследование, целью которого было выявить богатейших монархов мира. Оказалось, что, несмотря на свою популярность, в рейтинге место для Елизаветы II не нашлось.

Британскую королеву «вышибли» из списка менее известные, но зато более финансово обеспеченные «коллеги».

На десятой строчке расположился князь Монако Альберт II. Несмотря на небольшие размеры княжества, королевская семья считается одной из богатейших в Европе. Ее состояние оценивается в один миллиард долларов.

Девятое место занимает правитель Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. На его счету 1,2 миллиарда долларов, которые он получил благодаря запасам нефти и газа.

На восьмой позиции находится марокканский король Мухаммед VI. Он владеет $2,1 миллиарда, на седьмой – Ханс-Адам II, правящий 15-й князь Лихтенштейна с $3,5 миллиарда, а на шестой – Великий герцог Люксембурга Анри с $4 миллиардами.

«Серебро» досталось султану Брунея Хассаналу Болкиаху – на его счету находится кругленькая сумма в $20 миллиардов.

Самым же богатым правителем оказался король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Он владеет $30 миллиардами, пишет Express.

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